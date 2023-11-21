Российские военные сорвали контратаку ВСУ в районе Приютного

РИА Новости/Станислав Красильников Подразделения российской группировки "Восток" сорвали контратаку военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Приютного на южнодонецком направлении, заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
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