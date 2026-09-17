Захарова сравнила слова главы минобороны Италии о ВСУ с убеждениями Гитлера

Domenico Stinellis/AP/TASS Высказывание главы оборонного ведомства Италии Гуидо Крозетто о том, что украинские военные, погибая, защищают Европу, прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 17 сентября в своем телеграм-канале.
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