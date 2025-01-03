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Ледяхов о назначении иностранных тренеров без опыта: «В Испании такого быть не может, а в России это возможно. Деограсия и Артига тренировали детей, но здесь им дают команду РПЛ»

– В свое время вы часто рассказывали о своих многочисленных стажировках в Испании. Собираетесь ли продолжать? – Когда я нахожусь в Барселоне, часто посещаю занятия клубов.

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