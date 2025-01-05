Пленный солдат ВСУ рассказал об отправке на убой на позиции в курском приграничье

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Самороченко из Днепропетровской области 5 января рассказал, что был насильно схвачен сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), а после был направлен на убой на позиции в курском приграничье.