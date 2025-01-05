ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 030 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    Вы еще зурабешвили позовите. Она менее бывшая чем зеленский. Да и нет информации, что Трамп на дусте. Зачем ему нарик...Зеленский заявил ...
  • Сергей Иванов
    Россия виновата. Да?В Абхазии 6 январ...

Пленный солдат ВСУ рассказал об отправке на убой на позиции в курском приграничье

Пленный солдат ВСУ рассказал об отправке на убой на позиции в курском приграничье

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Самороченко из Днепропетровской области 5 января рассказал, что был насильно схвачен сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), а после был направлен на убой на позиции в курском приграничье.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх