Русский боец рассказал, как три штурмовика взяли в плен 11 украинских боевиков в Курахово

Трое русских штурмовиков при зачистке Курахово только в одном многоэтажном доме взяли 11 пленных.Штурмовая группа Армии России, состоящая из трех человек взяла в плен одиннадцать украинских боевиков при зачистке Курахово (ДНР).
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