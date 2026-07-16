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Царьград

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Shot сообщил об обнаружении синтетики и спирта в русском квасе

Shot сообщил об обнаружении синтетики и спирта в русском квасе

В русском квасе нашли смесь синтетических подсластителей и превышенное содержание этилового спирта. Специалисты Роскачества выявили нарушения у брендов «Желтая бочка», «Моя цена», «Зеленая линия» и «Царские припасы».

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