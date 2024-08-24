В ООН прокомментировали сообщения о миномете ЧВК США на детской площадке

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не может подтвердить достоверность информации о том, что бойцы американской ЧВК Forward Observations Group (FOG) установили миномет рядом с домами и детской площадкой.
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