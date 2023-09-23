Квота Украины или что бывает, когда шакал Табаки очень хочет притвориться Шер-Ханом...
Автор хотел бы от всей души и от чистого сердца поддержать петицию Украинской киноассоциации, требующей выделения обязательной квоты для представителей Украины во всех мировых фильмах (!) с непременным выделением им "как минимум" одной из главных ролей (!!!), "наряду с расовыми и этническими группами, женщинами, людьми с ограниченными возможностями и ЛГБТ+ - сообществом".
Комментарии
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Нормально. Тарантино в теме?
Впервые склонен согласиться,что украинцы не придуманный народ,а таки НАСТОЯЩАЯ нация,я теперь верю что они не русские,и Путин ошибается,действительно,даже небратья...,если собрать всё это уёбство,НИ ОДНОЙ КЛИНИКИ,не хватит,и возникнет дефицит галоперидола!!!
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