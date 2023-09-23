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Квота Украины или что бывает, когда шакал Табаки очень хочет притвориться Шер-Ханом...

Квота Украины или что бывает, когда шакал Табаки очень хочет притвориться Шер-Ханом...

Автор хотел бы от всей души и от чистого сердца поддержать петицию Украинской киноассоциации, требующей выделения обязательной квоты для представителей Украины во всех мировых фильмах (!) с непременным выделением им "как минимум" одной из главных ролей (!!!), "наряду с расовыми и этническими группами, женщинами, людьми с ограниченными возможностями и ЛГБТ+ - сообществом".

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Комментарии
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Лидия Александрова
Хорошо сказано! 😙🤣
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14 час.
Vlad Dirkin
Нормально. Тарантино в теме?
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14 час.
Вик Норд
Впервые склонен согласиться,что украинцы не придуманный народ,а таки НАСТОЯЩАЯ нация,я теперь верю что они не русские,и Путин ошибается,действительно,даже небратья...,если собрать всё это уёбство,НИ ОДНОЙ КЛИНИКИ,не хватит,и возникнет дефицит галоперидола!!!
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6 час.

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