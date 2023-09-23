Квота Украины или что бывает, когда шакал Табаки очень хочет притвориться Шер-Ханом...

Автор хотел бы от всей души и от чистого сердца поддержать петицию Украинской киноассоциации, требующей выделения обязательной квоты для представителей Украины во всех мировых фильмах (!) с непременным выделением им "как минимум" одной из главных ролей (!!!), "наряду с расовыми и этническими группами, женщинами, людьми с ограниченными возможностями и ЛГБТ+ - сообществом".