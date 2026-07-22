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Парламентская газета

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Изобретателям окажут поддержку, а целевикам дадут послабления

Изобретателям окажут поддержку, а целевикам дадут послабления

В Госдуме прорабатывают законодательные инициативы, направленные на поддержку изобретательского движения, совершенствование механизмов целевого приема и повышение качества высшего образования за счет «отсечки недобросовестных поставщиков образовательных услуг».

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