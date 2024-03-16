На севере Астраханской области произошло новое страшное ДТП со смертельным исходом

Второй раз контроль процессуальной проверки ведет региональная прокуратура. Сегодня на федеральной трассе Р-22 «Каспий» на территории Черноярского района (вблизи села Солодники) произошло столкновение грузовика и легкового автомобилей, которое привело к гибели участников, несовершеннолетний ребенок пострадал.