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На севере Астраханской области произошло новое страшное ДТП со смертельным исходом

На севере Астраханской области произошло новое страшное ДТП со смертельным исходом

Второй раз контроль процессуальной проверки ведет региональная прокуратура. Сегодня на федеральной трассе Р-22 «Каспий» на территории Черноярского района (вблизи села Солодники) произошло столкновение грузовика и легкового автомобилей, которое привело к гибели участников, несовершеннолетний ребенок пострадал.

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