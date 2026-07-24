Лекарство от страха: как зарождалось страхование в России и в мире

Каждый из нас чего-то боится – пожара или наводнения, болезней или преступников. Для борьбы с этими рисками много веков назад изобрели страхование, название которого как раз и происходит от слова «страх».
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