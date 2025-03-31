В Росавиации оценили предложение доставлять товары из Китая беспилотниками

Данный способ предлагают опробовать в Амурской области Межгосударственное сотрудничество в области логистики с применением беспилотных авиационных систем (БАС) – перспективное направление развития производства и использования отечественных дронов.
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