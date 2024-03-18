Стало известно о возможном расколе в рядах британских консерваторов

Guardian: британские консерваторы обсуждают возможный раскол перед выборами Ряд представителей Консервативной партии Великобритании обсуждают возможный раскол в партии перед предстоящими парламентскими выборами.
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