В Азове Ростовской области сильный пожар на складе, пишут местные СМИ со ссылкой на очевидцев. Площадь пожара оценили в 2 000 квадратов.
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В Азове Ростовской области сильный пожар на складе, пишут местные СМИ со ссылкой на очевидцев. Площадь пожара оценили в 2 000 квадратов.
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