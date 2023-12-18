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БИБИРЕВО наш дом

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Собянин объявил о запуске городского сервиса «Наша свадьба»

Собянин объявил о запуске городского сервиса «Наша свадьба»

С его помощью можно выбрать место для бракосочетания Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале рассказал о том, что место для бракосочетания в столице теперь можно подобрать с помощью сервиса «Наша свадьба» на mos.

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