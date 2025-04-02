Прогноз погоды в Крыму на 2 апреля 🌦 В Симферополе +14 и небольшой дождь В Севастополе +13 и небольшой дождь В Евпатории +15 и небольшой дождь В Черноморском +12 и небольшой дождь В Джанкое +13 и небольшой дождь В Ялте +15 и небольшой дождь В Алуште +15 и небольшой дождь В Керчи +13 и небольшой дождь В Армянске +16 и небольшой дождь В Красноперекопске +16 и небольшой дождь В Бахчисарае +12 и небольшой дождь В Феодосии +12 и небольшой дождь В Судаке +14 и небольшой дождь 📲 Присылайте в редакцию «Крым 24» истории, а также снятые в своих городах и районах материалы: @tvk24_bot ✅По поводу рекламы пишите: @reklamak24_bot тест тест.