Никак не может выбрать школу для принца Джорджа: Кейт Миддлтон боится расставаться с сыном

Принцесса не хочет упустить ни дня из жизни своих детей. Кейт Миддлтон выбирает школу для Джорджа LEGION-MEDIAСмертельно опасный диагноз — онкологическое заболевание, о котором сообщилиКейт Миддлтон врачи в феврале прошлого года, — радикально изменил отношение принцессы к жизни.