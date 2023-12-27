Украинцы свято верят во всё, что им говорят — а со временем становятся и «очевидцами» того, о чем им рассказали Алексей Песков На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: AP/TAСС) Разные источники называют разные цифры, но если говорить о порядках, то всего в ВСУ где-то 700 тысяч военнослужащих, из них в зоне боевых действий — 300−350 тысяч.