Песков заявил о начале ответа России на атаки ВСУ в приграничье

Россия уже начала свой ответ на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по приграничным регионам РФ. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 1 сентября в интервью журналисту Павлу Зарубину.
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