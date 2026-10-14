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В Волгоградской области в ДТП пострадали пять человек, включая двух детей

В Волгоградской области в ДТП пострадали пять человек, включая двух детей

Авария произошла в Дубовском районе Волгоградской области, где столкнулись две иномарки. В результате ДТП пострадали пять человек, двое из которых — дети.

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