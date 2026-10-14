В Волгоградской области в ДТП пострадали пять человек, включая двух детей

Авария произошла в Дубовском районе Волгоградской области, где столкнулись две иномарки. В результате ДТП пострадали пять человек, двое из которых — дети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Продадим его на ...
- «Продадим его на ...
- В Подмосковье зад...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым