Отключение воды в Лиме произведут с помощью цифрового мониторинга

Цифровой инструмент мониторинга, позволяющий идентифицировать медицинские учреждения в 22 районах столицы Лимы, в которых будет производится отключение воды разработало министерство здравоохранения Перу через Главное управление операций в области здравоохранения.
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