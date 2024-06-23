Настоящий хардкор: новый мод для Stardew Valley многократно усложнит прохождение и...

Настоящий хардкор: новый мод для Stardew Valley многократно усложнит прохождение игрыStardew Valley существует с 2016 года, и за все это время игроки накопили большую базу знаний об игре, без которой прохождение станет серьезным испытанием.
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