Какие законы вступают в силу в феврале?Россиян ждет повышение пенсий, соцвыплат и пособий. Нотариусы будут работать по новым правилам, незаконным мигрантам запретят жениться, а киношники и айтишники смогут рассчитывать на господдержку.
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