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Ланс Стролл о кумире: «Шумахер. Алонсо вряд ли понравится такой ответ»

Пилот « Астон Мартин » Ланс Стролл сообщил о главном примере для подражания в «Формуле-1» и упомянул вероятную реакцию своего напарника  Фернандо Алонсо .

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