В Омске почти весь июль (с 8:00 1 числа до 20:00 20 числа) будет перекрыт участок улицы Гусарова - от административного здания № 45 до жилого дома № 50.
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В Омске почти весь июль (с 8:00 1 числа до 20:00 20 числа) будет перекрыт участок улицы Гусарова - от административного здания № 45 до жилого дома № 50.