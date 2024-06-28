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Новости Омска

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В Омске почти весь июль (с 8:00 1 числа до 20:00 20 числа)

В Омске почти весь июль (с 8:00 1 числа до 20:00 20 числа) будет перекрыт участок улицы Гусарова - от административного здания № 45 до жилого дома № 50.

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