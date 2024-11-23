Образец астероида Рюгу быстро колонизировали земные микробы, несмотря на строгий контроль загрязнения

Гипотеза панспермии продолжает вызывать оживлённые дискуссии в научном сообществе. Открытие внеземной жизни на астероидах или внутри метеоритов имело бы глубокие последствия для понимания происхождения и распространения жизни во Вселенной.
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