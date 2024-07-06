Суббота, 0️⃣6️⃣ июля, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 💋 Всемирный день поцелуя 🏗Международный день кооперативов 📚День Достоевского 🌼День сплетения венков 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1885 год - французский микробиолог Луи Пастер успешно испытал на человеке разработанную им вакцину против бешенства 📔 1902 год - спущен на воду российский эскадренный броненосец "Орел" 📔 1918 год - в Москве левыми эсерами организовано покушение на немецкого посла в Советской России графа Мирбаха, в результате которого он скончался 📔 1936 год - на физкультурном параде на Красной площади впервые появился лозунг: "Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство" 📔 1957 год - произошла судьбоносная встреча 15-летнего Пола Маккартни и 16-летнего Джона Леннона, в будущем организовавших легендарную группу "The Beatles" 📔 1994 год - в США состоялась премьера фильма режиссера Роберта Земекиса "Форрест Гамп" 📔 2013 год - в Казани состоялось открытие XXVII Всемирной летней Универсиады.