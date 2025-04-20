Названы регионы с самой низкой оплатой учителям за проведение ЕГЭ и ОГЭ

Учителя в ряде регионов России отказываются принимать участие в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации (ГИА) — это экзамены для девятиклассников (ОГЭ) и одиннадцатиклассников (ЕГЭ), рассказали «Известиям» профсоюзы педагогов и подтвердили власти регионов.