Названы регионы с самой низкой оплатой учителям за проведение ЕГЭ и ОГЭ

Учителя в ряде регионов России отказываются принимать участие в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации (ГИА) — это экзамены для девятиклассников (ОГЭ) и одиннадцатиклассников (ЕГЭ), рассказали «Известиям» профсоюзы педагогов и подтвердили власти регионов.
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