Европа должна быть готова к наиболее вероятному развитию конфликта на Украине — разделу этой страны, заявил в интервью немецкой газете Bild руководитель консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group Ян Бреммер.
Американцы призвали Европу готовиться к скорому разделу Украины
Комментарии
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Eduard
Бремер вы охренели? Это наша Украина и говорят там по-русски,а вот кто вы там сволочь это вопрос!
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13 час.
Eduard
Эти иностранцы чужое со своим путают.Как бы Европу не поделили среди россиян!
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13 час.
Eduard
Главное этр называют"конфликт",про Майдан переворот умалчивают,а он первопричина.В этом смысл Западной пропаганды врать,врать,перевирать и опять врать!
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13 час.
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