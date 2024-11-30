Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 487 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Max
    А ЯУ по пиндосии прогнозов нет?В США смоделирова...
  • Андрей Зарубкин
    США развалили Украину за 5-ть миллиардов долларов скорменных украинским грантоедам. Сколько уже скормили грузинским г...В Грузии сообщили...
  • Silver Kont
    А дядя вова "Орешник" не предоставит взаймы? Время самое то, и пидоргана на место поставить, и трампу указать его мес...Курды завёртывают...

Американцы призвали Европу готовиться к скорому разделу Украины

Американцы призвали Европу готовиться к скорому разделу Украины

Европа должна быть готова к наиболее вероятному развитию конфликта на Украине — разделу этой страны, заявил в интервью немецкой газете Bild руководитель консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group Ян Бреммер.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Бремер вы охренели? Это наша Украина и говорят там по-русски,а вот кто вы там сволочь это вопрос!
Ответить
13 час.
Eduard
Эти иностранцы чужое со своим путают.Как бы Европу не поделили среди россиян!
Ответить
13 час.
Eduard
Главное этр называют&quot;конфликт&quot;,про Майдан переворот умалчивают,а он первопричина.В этом смысл Западной пропаганды врать,врать,перевирать и опять врать!
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх