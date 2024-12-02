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Вопрос к особо продвинутым: есть ли свет в конце IT-тоннеля?

Вопрос к особо продвинутым: есть ли свет в конце IT-тоннеля?

Цифровизация.RUКлинч, в который вошла Россия с Западом, оказался особенно чувствительным в высокотехнологичных сферах, в том числе в IT-сфере.

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