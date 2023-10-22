Вокруг света: Почему житель Турции в детстве поменял пол и жил как женщина, а в 52 года снова стал мужчиной

Судьба порой играет с людьми злые шутки. Кто-то недоволен своим полом и пытается его изменить искусственно – с помощью операций, а вот житель Турции Кумрал Бодур – вполне себе мужественный и брутальный гражданин солидных лет – ещё в детстве превратился из мальчика в девочку не по своей воле.