Вокруг света: Почему житель Турции в детстве поменял пол и жил как женщина, а в 52 года снова стал мужчиной

Судьба порой играет с людьми злые шутки. Кто-то недоволен своим полом и пытается его изменить искусственно – с помощью операций, а вот житель Турции Кумрал Бодур – вполне себе мужественный и брутальный гражданин солидных лет – ещё в детстве превратился из мальчика в девочку не по своей воле.
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