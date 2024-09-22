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Царьград

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В Самаре пилотов летевшего из Петербурга борта пытались ослепить лазером

В Самаре пилотов летевшего из Петербурга борта пытались ослепить лазером

Вечером 20 сентября 2024 в самарском аэропорту Курумоч произошел тревожный инцидент.В 20:37, когда авиалайнер, следовавший из Санкт-Петербурга, готовился к посадке, пилоты столкнулись с попыткой ослепления лазером, что могло привести к серьезным последствиям.

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