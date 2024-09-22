В Самаре пилотов летевшего из Петербурга борта пытались ослепить лазером

Вечером 20 сентября 2024 в самарском аэропорту Курумоч произошел тревожный инцидент.В 20:37, когда авиалайнер, следовавший из Санкт-Петербурга, готовился к посадке, пилоты столкнулись с попыткой ослепления лазером, что могло привести к серьезным последствиям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Слиты офицерские некрологи: Вслед за генералами Генштаба впервые уничтожен элитный спецназ - "Это же практически охранники Зеленского"
- Вредительство, лишившее русских военных связи: Офицер заявил о "круговой поруке"
- "В военное время это преступление": Никита Михалков не спустил депутату хитрость со службой на СВО
Свежие комментарии