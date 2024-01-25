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Bloomberg: Демократы не верят в победу Байдена на выборах

Bloomberg: Демократы не верят в победу Байдена на выборах

Представители Демократической партии Соединенных Штатов не верят в победу действующего президента страны Джо Байдена на предстоящих выборах, называя его аутсайдером в возможном реванше против Дональда Трампа.

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