Bloomberg: Демократы не верят в победу Байдена на выборах

Представители Демократической партии Соединенных Штатов не верят в победу действующего президента страны Джо Байдена на предстоящих выборах, называя его аутсайдером в возможном реванше против Дональда Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии