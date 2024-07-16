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В Саудовской Аравии нашли артефакт, который подтверждает библейскую историю о Моисее. Ему 3200 лет

В Саудовской Аравии нашли артефакт, который подтверждает библейскую историю о Моисее. Ему 3200 лет

Археологи утверждают, что нашли новые доказательства, подтверждающие библейскую историю о Моисее. Артефакт были обнаружены в Саудовской Аравии — по словам ученых, они свидетельствуют о реальном путешествии израильтян через пустыню, как об этом и рассказывается в Библии.

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Комментарии
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ВИ
Виктория Иванова
Любую картинку могут истолковать так, как им удобно и обнаружить правильные здания, прочитав, предварительно, библию. И! О чудо! Всё совпало! 🤔
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8 час.
Модест
Сколько шекелей этим ученым забашляли?
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3 час.

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