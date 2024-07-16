В Саудовской Аравии нашли артефакт, который подтверждает библейскую историю о Моисее. Ему 3200 лет

Археологи утверждают, что нашли новые доказательства, подтверждающие библейскую историю о Моисее. Артефакт были обнаружены в Саудовской Аравии — по словам ученых, они свидетельствуют о реальном путешествии израильтян через пустыню, как об этом и рассказывается в Библии.