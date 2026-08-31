«Ростов» обратился в ЭСК по двум неназначенным пенальти в матче с «Краснодаром» («РБ Спорт»)

«Ростов» обратился в ЭСК по матчу с « Краснодаром ». В субботней игре 6-го тура Альфа-Банк РПЛ «Ростов» уступил «Краснодару» на выезде со счетом 0:1 На 15-й минуте главный арбитр матча Никита Новиков не назначил 11-метровый в пользу « Ростова » после того, как мяч отскочил от земли в руку Витору Тормене в штрафной «Краснодара», когда тот вел борьбу с Тимуром Сулеймановым .