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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ростов» обратился в ЭСК по двум неназначенным пенальти в матче с «Краснодаром» («РБ Спорт»)

«Ростов» обратился в ЭСК по матчу с « Краснодаром ». В субботней игре 6-го тура Альфа-Банк РПЛ «Ростов» уступил «Краснодару» на выезде со счетом 0:1 На 15-й минуте главный арбитр матча Никита Новиков не назначил 11-метровый в пользу « Ростова » после того, как мяч отскочил от земли в руку Витору Тормене в штрафной «Краснодара», когда тот вел борьбу с Тимуром Сулеймановым .

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