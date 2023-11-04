Кандидат в президенты США: Запад признает необходимость мирного соглашения с РФ

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами заявил, что истеблишмент стран Запада критиковал его за желание заключить сделку с Россией по Украине, в то время как сам начал "признавать необходимость мирного соглашения", комментируя информацию NBC, что чиновники из США и Европы начали обсуждать с Киевом возможные мирные переговоры с Москвой.