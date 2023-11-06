В Кремле рассказали о росте усталости от украинской тематики в США

В США, как и в Европе, растет усталость от украинской тематики, Вашингтон не сможет бесконечно оказывать поддержку Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва.
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