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Лучшие книги, которые можно прочитать за день

Лучшие книги, которые можно прочитать за день

Собрали произведения, которые доказывают, что глубина сюжета не зависит от количества страниц. На этом кадре из фильма «Человек-паук — 2» Питер Паркер (в исполнении Тоби Магуайра) сидит в прачечной и читает поэму Генри Уодсворта Лонгфелло «Песнь о Гайавате», пока его костюм стирается в машине, фото: кадр из фильма У вас свободный вечер или намечается долгая поездка в поезде? Отложите бесконечный скроллинг соцсетей.

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