Лучшие книги, которые можно прочитать за день

Собрали произведения, которые доказывают, что глубина сюжета не зависит от количества страниц. На этом кадре из фильма «Человек-паук — 2» Питер Паркер (в исполнении Тоби Магуайра) сидит в прачечной и читает поэму Генри Уодсворта Лонгфелло «Песнь о Гайавате», пока его костюм стирается в машине, фото: кадр из фильма У вас свободный вечер или намечается долгая поездка в поезде? Отложите бесконечный скроллинг соцсетей.