Петербург отметил 80-летие Победы в Великой Отечественной войне салютом

В Санкт-Петербурге завершились торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На Дворцовой площади прошёл парад с участием более 5 тысяч человек и 100 единиц техники, а над Невой прогремел праздничный артиллерийский салют.
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