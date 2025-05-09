Петербург отметил 80-летие Победы в Великой Отечественной войне салютом

В Санкт-Петербурге завершились торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На Дворцовой площади прошёл парад с участием более 5 тысяч человек и 100 единиц техники, а над Невой прогремел праздничный артиллерийский салют.