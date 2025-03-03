В разгар политического конфликта России и Азербайджана по Москве наносится прицельный удар. Месть президента Ильхама Алиева оказалась изощрённой.
Месть Алиева: Хамство мы уже слышали - теперь удар прицельный. По Москве
Комментарии
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ВС
Валерьян Смогловский
С. Азиатами. Можно. Общаться. Только. На. Расстоянии. Вытянутой. Руки. Иначе. Нельзя. Как. Только. С. Ними. По. Хорошему. Они. Наровят. Сесть. На. Твою. Шею. Продажное. Общество. Пусть. Теперь. Хлебает. Айзербайджанское,.ДЕРЬМО..К..ЭТОМУ..ВСЕ..ШЛО
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16 час.
Акимова Татьяна
Почему не сделать так же, как с Черкизоном?И не было бы никаких проблем ни с кишлачниками, ни с азерами.
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16 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Это уже проблемы властей, сами их завезли, сами дали им гражданство РФ, дали [не хило] "приподняться". Пусть теперь сами и решают эту проблему!
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14 час.
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