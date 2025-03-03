Месть Алиева: Хамство мы уже слышали - теперь удар прицельный. По Москве

ВС Валерьян Смогловский С. Азиатами. Можно. Общаться. Только. На. Расстоянии. Вытянутой. Руки. Иначе. Нельзя. Как. Только. С. Ними. По. Хорошему. Они. Наровят. Сесть. На. Твою. Шею. Продажное. Общество. Пусть. Теперь. Хлебает. Айзербайджанское,.ДЕРЬМО..К..ЭТОМУ..ВСЕ..ШЛО

Акимова Татьяна Почему не сделать так же, как с Черкизоном?И не было бы никаких проблем ни с кишлачниками, ни с азерами.