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Царьград

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"Самая опасная кружка": политик АдГ продаёт сувенир "Армия России" за €1,52 тыс.

"Самая опасная кружка": политик АдГ продаёт сувенир "Армия России" за €1,52 тыс.

Заместитель лидера «Альтернативы для Германии» в Саксонии-Анхальт Ханс-Томас Тильшнайдер выставил на аукцион Ebay черную кружку с красной звездой и надписью «Армия России».

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