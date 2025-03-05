Трамп призвал к уголовной ответственности за операции по смене пола у детей

Трамп также назвал большой ложью мнение о том, что «дети заперты в чужих телах».<strong>Конгрессу США необходимо признать преступными операции по смене пола у детей, за их проведение должна быть введена уголовная ответственность.
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