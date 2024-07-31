Захарова: Байден создал рабочие места в США ценой жизни украинцев

Президент США Джо Байден, утверждающий о создании новых рабочих мест в стране, сделал это за счет жизней украинцев, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью радио Sputnik.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии