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Захарова: Байден создал рабочие места в США ценой жизни украинцев

Захарова: Байден создал рабочие места в США ценой жизни украинцев

Президент США Джо Байден, утверждающий о создании новых рабочих мест в стране, сделал это за счет жизней украинцев, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью радио Sputnik.

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