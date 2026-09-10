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Мисырда инсульт кичергән хатын-кызга Татарстанга кайтырга ярдәм иттеләр

Мисырда инсульт кичергән хатын-кызга Татарстанга кайтырга ярдәм иттеләр

Россия Федерациясендә кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Яна Лантратова Татарстанда туган хатын-кызга өенә кайтырга ярдәм итте.

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