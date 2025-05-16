Паслер доложил вице-премьеру Мантурову о развитии Академического и «Титановой долины»

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер доложил первому вице-премьеру правительства РФ Денису Мантурову о развитии Академического района Екатеринбурга и особой экономической зоны «Титановая долина», сообщили в ДИПе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии