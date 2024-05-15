Миссия Венесуэлы в ООН предложила создать специальную зону экономической свободы

Постоянный представитель Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада в беседе с РИА Новости заявил, что правительство страны на прошедшей встрече Группы друзей в защиту устава ООН предложило государствам принять соглашение о "зоне экономической свободы".
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