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  • Татьяна Бут
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  • Леонид Попивняк
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  • Петр Петрович Канаев
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Гонористо-сионистские разборки

Гонористо-сионистские разборки

Крайне любопытный международный скандал разгорелся вокруг действий Польши. Дело в том, что власти этой страны, ратифицировавшей Римский статут Международного уголовного суда, выразили готовность арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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