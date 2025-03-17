Балканский майдан отменяется: Белград выдохнул, тракторы разобрали

Автор, в Сербии НЕТ парламента. ВООБЩЕ НЕТ. И никогда не было! Законодательный орган в Сербии называется "Народная скупщина республики Сербия"

Владислав Владислав

Как где ? Жили себе спокойно на Украине, в Грузии ... Там сербов то на митингах практически и не было ...