Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Балканский майдан отменяется: Белград выдохнул, тракторы разобрали

Балканский майдан отменяется: Белград выдохнул, тракторы разобрали

KP.RU:Комсомольская правда Майдан в Сербии не удался. Фото: Александр Дзюба/ТАСС. Когда пыль осела, факелы погасли, а уцелевшие тракторы разъехались по родным деревням, можно официально констатировать: майдан в Сербии не удался.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Автор, в Сербии НЕТ парламента. ВООБЩЕ НЕТ. И никогда не было! Законодательный орган в Сербии называется &quot;Народная скупщина республики Сербия&quot;
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7 час.
Владислав Владислав
Как где ? Жили себе спокойно на Украине, в Грузии ... Там сербов то на митингах практически и не было ...
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7 час.
леонид рыбаков
ЭТО ПРОДОЛЖЕНИЕ
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4 час.
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