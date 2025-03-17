KP.RU:Комсомольская правда Майдан в Сербии не удался. Фото: Александр Дзюба/ТАСС. Когда пыль осела, факелы погасли, а уцелевшие тракторы разъехались по родным деревням, можно официально констатировать: майдан в Сербии не удался.
Балканский майдан отменяется: Белград выдохнул, тракторы разобрали
Комментарии
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Владислав Владислав
Автор, в Сербии НЕТ парламента. ВООБЩЕ НЕТ. И никогда не было! Законодательный орган в Сербии называется "Народная скупщина республики Сербия"
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7 час.
Владислав Владислав
Как где ? Жили себе спокойно на Украине, в Грузии ... Там сербов то на митингах практически и не было ...
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7 час.
леонид рыбаков
ЭТО ПРОДОЛЖЕНИЕ
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4 час.
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