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Мишустин: правительство рассчитывает на взаимодействие с новым созывом ГД

Мишустин: правительство рассчитывает на взаимодействие с новым созывом ГД

Российское правительство надеется на взаимодействие с депутатами нового созыва ГД. Об этом сказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, его слова привело РИА «Новости» .

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