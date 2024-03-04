Атака “Упырей”, огненный смерч и опасный таксист: новости к утру 4 марта

Царьград Самара продолжает рассказывать об актуальных новостях в регионе, стране и мире.Начали с поражения Тольяттинский футбольный клуб “Акрон” 3 марта в домашнем матче провел встречу с ФК “Родина” (Москва).
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